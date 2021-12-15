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Сотрудничество с НАТО не направлено против кого-либо, - глава МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  Сотрудничество с альянсом основано на общих ценностях мира — демократии, верховенстве закона и прав человека, отметила Батцэцэг Батмөнх.

Сотрудничество Монголии и НАТО основано на общих ценностях мира и не направлено против какого-либо государства. Об этом заявила министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх в интервью газете «Известия», опубликованном в среду.

«Наше сотрудничество с НАТО основано на общих ценностях мира - демократии, верховенстве закона и прав человека, безопасности, и это полностью соответствует целям нашей многосторонней политики, которую мы проводим согласно концепции о внешней политике Монголии. Другими словами, хочу подчеркнуть: сотрудничество между Монголией и НАТО не направлено против какого-либо государства», - отметила глава МИД.

По ее словам, в 2012 году была принята индивидуальная программа партнерства и сотрудничества страны с НАТО. Таким образом, Монголия стала страной - партнером Североатлантического альянса. «Индивидуальная программа партнерства и сотрудничества Монголии с НАТО направлена на укрепление политического диалога, образования и возможностей участников, проведение миротворческой деятельности и преодоление новых вызовов безопасности», - отметила она. Министр подчеркнула, что «в то время Россия и НАТО вели активное взаимодействие, в том числе проводили совместные учения по борьбе с терроризмом».

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