За сутки в Монголии выявлено 6 завозных случая COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлен 335 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 387 тыс. 141.

Из новых случаев 191 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 138 были выявлены в регионах страны, и 6 завозные, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 008 пациентов находятся в легком, 1 тыс. 443 — в тяжелом, 289 — в критическом и 52 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончался 1 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 966.

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