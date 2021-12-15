В Южном Судане 89 человек умерли от неизвестной болезни

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 89 человек умерли в последние несколько недель от неизвестной болезни на востоке Южного Судана. Об этом сообщает Daily Mail.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что неизвестная болезнь убила десятки людей в северном городе Фангак в штате Джонглей.

Согласно данным издания, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила группу быстрого реагирования в этот район, который является одним из самых пострадавших от недавнего сильного наводнения, для сбора образцов на анализ у больных людей после сообщений о 89 смертях.

«Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы провести оценку риска и расследование. Именно тогда они смогут собрать образцы у больных людей, но предварительно мы получили данные о 89 смертях», - сказала представитель ВОЗ Шейла Байя.

Представители местных органов здравоохранения в Фангаке сообщили, что первые пробы, взятые у больных, дали отрицательный результат на холеру.

Министр земли, жилья и коммунальных услуг штата Лам Тунгвар Куэйгвонг сказал, что в приграничном штате Юнити сильные наводнения усилили распространение таких заболеваний, как малярия, и вызвали недоедание среди детей из-за нехватки продовольствия. По его словам, нефть с полей в регионе загрязнила воду, что привело к гибели домашних животных.

Как отмечают в издании, наводнение на севере Южного Судана лишило общины доступа к продовольствию и другим жизненно важным товарам. Более 700 тыс. человек пострадали от самого сильного наводнения в стране за почти 60 лет, заявили в Агентстве ООН по делам беженцев UNHCR.

«Мы крайне обеспокоены проблемой недоедания: уровень острого недоедания в два раза превышает пороговое значение ВОЗ, а число детей, поступивших в нашу больницу с острым недоеданием, удвоилось с начала наводнений», - говорится в сообщении.