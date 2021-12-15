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Вирусолог назвал «омикрон» предвестником окончания пандемии

CentralAsia (CA) -  Штамм COVID-19 омикрон может являться предвестником окончания пандемии коронавируса. К такому мнению пришел вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков в эфире телеканала «Россия-24».

По словам врача, при омикроне заболевание протекает в более легкой форме даже у невакцинированных больных.

«Омикрон менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко», — считает специалист.

По мнению Чумакова, причина кроется в том, что этот штамм прошел определенную аттенуацию — ослабление вируса. Он отметил, что в ближайшее время рост заболеваемости из-за омикрона может значительно усилиться, однако тяжесть заболевания будет сходить на нет.

Ранее Петр Чумаков предположил, что новые штаммы коронавируса будут эволюционировать в сторону уменьшения патогенности. Инфекция будет меняться и может однажды стать обычным сезонным заболеванием. При этом его патогенность будет снижаться, а вот заразность, наоборот, может вырасти, рассказал академик.

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