В Узбекистане хранится 4 миллиона тонн радиоактивных отходов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в настоящее время хранится 4 миллиона тонн радиоактивных отходов, которые были накоплены в результате деятельности урановых месторождений во время Советского Союза. Об этом было сообщено на пресс-конференции в AИМК с участием официальных лиц Госкомитета промышленной безопасности Узбекистана.

В результате 32 проверок и 189 контрольных-профилактических работ, проведенных Департаментом радиационной и ядерной безопасности РУз в 2021 году, выявлено 1920 недостатков. На сегодняшний день обеспечено устранение этих недостатков. 41 работник привлечен к административной ответственности за нарушение требований радиационной и ядерной безопасности на подконтрольных объектах, в республиканский бюджет взыскано штрафов в размере 21 млн сумов ($1900).

Важен вопрос о радиоактивных отходах, которые были накоплены в результате деятельности урановых месторождений во время Советского Союза. Эта проблема существует и в других странах Центральной Азии: в Казахстане - 240 млн. тонн, в Кыргызстане - 132 млн. тонн, в Таджикистане - 42 млн. тонн, а в Узбекистане - 4 млн. тонн радиоактивных отходов.

В целях экологического оздоровления территорий, на которых расположены эти отходы, при спонсорской поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Европейского Союза и ряда стран, было принято решение выделить первый грант в размере 2 миллионов евро.

За период сотрудничества с МАГАТЭ (27 лет) Узбекистану оказана помощь на общую сумму 22,6 миллиона евро, доставлены и введены в эксплуатацию соответствующие приборы и оборудование .

«В республике принята специальная программа по мониторингу окружающей среды. Согласно программе, необходимые мониторинговые работы проводятся в сотрудничестве с комитетами экологии и геологии.

Результаты мониторинга показывают, что в последние годы в Узбекистане нет регионов, где уровень радиации превышает норму", - отметил начальник департамент радиационной и ядерной безопасности РУз Сардорбек Якуббеков.