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Диетолог назвала простой способ снизить уровень холестерина

CentralAsia (CA) -  Диетолог Татьяна Иванникова рассказала РИА Новости, насколько опасен холестерин, в каких продуктах он содержится, а также дала советы по снижению уровня этого вещества в организме.

По словам специалиста, холестерин сам по себе не опасен, но если его уровень в организме высокий, это может привести к серьезным последствиям. Он является одной из причин развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта.

«Для того чтобы минимизировать риск повышения холестерина в организме, нужно добавить в свою жизнь физическую нагрузку и снизить употребление продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров (сливочное масло, жирное мясо, яйца, сыр) и транс-жиров (жареные продукты, весь фаст-фуд) на фоне нарушений в работе печени», — объяснила Иванникова.

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