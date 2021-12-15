экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Молодой баскетболист Монголии на шаг приблизился к НБА

CentralAsia (MNG) -  Сын известного монгольского баскетболиста, 19-летний Ш. Энхийн-Од на шаг приблизился к НБА. Он принят в Национальную студенческую спортивную ассоциацию (NCAA) с полной стипендией. Это позволяет ему вступить в Национальную баскетбольную ассоциацию США.

Энхийн-Од Майкл Шаравжамц, уроженец Монголии, который также играет за Международную спортивную академию в Уиллоуби, штат Огайо. Ш. Энхийн-Од, нападающий ростом 6 футов 8 дюймов (207 см), летом играл вместе с Гейбом Кэппсом из Сентервилля и Ричем Рольфом за баскетбольный клуб Среднего Запада. Прошлым летом он также какое-то время играл за «Сентервилль».

Его отец, Шаравжамц Церенджанхор, семифутовый центровой по прозвищу Монгольская акула, играл за Harlem Globetrotters после того, как его обнаружил тогдашний тренер LSU Дейл Браун в баскетбольной среде в Монголии.

В интервью CityofBasketballLove.com прошлым летом молодой сын Шаравжамца, Энхийн-Од сказал, что баскетбол в Монголии набирает популярность.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Нацгвардия Узбекистана и МВД Беларуси договорились о сотрудничестве
  • В Кремле назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпиня
  • Монголия отзывает своего посла в Южной Корее по делу о издевательствах над школьницей со стороны корейских сверстников


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com