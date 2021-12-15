Молодой баскетболист Монголии на шаг приблизился к НБА

CentralAsia (MNG) - Сын известного монгольского баскетболиста, 19-летний Ш. Энхийн-Од на шаг приблизился к НБА. Он принят в Национальную студенческую спортивную ассоциацию (NCAA) с полной стипендией. Это позволяет ему вступить в Национальную баскетбольную ассоциацию США.

Энхийн-Од Майкл Шаравжамц, уроженец Монголии, который также играет за Международную спортивную академию в Уиллоуби, штат Огайо. Ш. Энхийн-Од, нападающий ростом 6 футов 8 дюймов (207 см), летом играл вместе с Гейбом Кэппсом из Сентервилля и Ричем Рольфом за баскетбольный клуб Среднего Запада. Прошлым летом он также какое-то время играл за «Сентервилль».

Его отец, Шаравжамц Церенджанхор, семифутовый центровой по прозвищу Монгольская акула, играл за Harlem Globetrotters после того, как его обнаружил тогдашний тренер LSU Дейл Браун в баскетбольной среде в Монголии.

В интервью CityofBasketballLove.com прошлым летом молодой сын Шаравжамца, Энхийн-Од сказал, что баскетбол в Монголии набирает популярность.

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