Смартфоны на миллиард тенге пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана (фото, видео)

- Кыргызстан, политика
- 10:32, 15 декабря 2021
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CentralAsia (KG) - Крупную партию смартфонов незаконно пытались ввезти из Кыргызстана в Казахстан. Об этом сообщает Комитет государственных доходов Казахстана.
«13 декабря 2021 года пресечена попытка ввоза в Казахстан крупной партии смартфонов и электронных устройств фирм Apple и Samsung в тайнике грузового отсека. В тайнике, оборудованном для скрытой перевозки грузов, обнаружено 2 тыс. 134 единицы смартфонов iPhone, 124 единицы планшетов iPad, 451 единица смарт-часов Apple iWatch и другие электронные устройства известных брендов без товаросопроводительных документов», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, общая стоимость груза составляет более одного миллиарда тенге (2 млн 293 тыс. 178 долларов).
Мероприятия по пресечению факта ввоза были проведены работниками Управления экспортного контроля Департамента государственных доходов по Жамбылской области совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности и сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области.
Отмечается, что через автомобильный пункт пропуска «Аухатты» разрешено перемещение только порожних грузовых автотранспортных средств.
Данный факт зарегистрирован в КУИ Департамента пограничной службы Жамбылской области и передан в Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.