Смартфоны на миллиард тенге пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана (фото, видео)

Смартфоны на миллиард тенге пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана

CentralAsia (KG) - Крупную партию смартфонов незаконно пытались ввезти из Кыргызстана в Казахстан. Об этом сообщает Комитет государственных доходов Казахстана.

«13 декабря 2021 года пресечена попытка ввоза в Казахстан крупной партии смартфонов и электронных устройств фирм Apple и Samsung в тайнике грузового отсека. В тайнике, оборудованном для скрытой перевозки грузов, обнаружено 2 тыс. 134 единицы смартфонов iPhone, 124 единицы планшетов iPad, 451 единица смарт-часов Apple iWatch и другие электронные устройства известных брендов без товаросопроводительных документов», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, общая стоимость груза составляет более одного миллиарда тенге (2 млн 293 тыс. 178 долларов).

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Мероприятия по пресечению факта ввоза были проведены работниками Управления экспортного контроля Департамента государственных доходов по Жамбылской области совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности и сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области.

Отмечается, что через автомобильный пункт пропуска «Аухатты» разрешено перемещение только порожних грузовых автотранспортных средств.

Данный факт зарегистрирован в КУИ Департамента пограничной службы Жамбылской области и передан в Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.

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