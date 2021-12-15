Две дозы Pfizer защищают только на 33% от заражения, но на 70% от госпитализации против омикрон-штамма COVID, - исследование

CentralAsia (CA) - Две дозы вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 давали 70% защиты от госпитализации в Южной Африке за последние недели. Об этом свидетельствуют предварительные результаты обширного исследования потенциального влияния штамма «омикрон», пишет Reuters.

Исследование опубликовал крупнейший в Южной Африке администратор частного медицинского страхования Discovery Health в сотрудничестве с Советом медицинских исследований Южной Африки.

Ученые проанализировали более 211 тыс. положительных результатов тестов на COVID-19 с 15 ноября по 7 декабря. Около 78 тыс. результатов были связаны с «омикроном», но не являлись подтвержденными случаями нового штамма. Это означает, что исследование не может предоставить окончательные выводы по поводу «омикрона»-штамма.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила лишь 33% защиты от заражения, что гораздо меньше, чем уровень для других штаммов, обнаруженных в стране до сих пор.

В то же время вакцина обеспечила 70% защиты от тяжелых осложнений, требующих госпитализации пациента, говорится в исследовании. В Совете медицинских исследований Южной Африки назвали это «очень хорошей защитой».

Анализ также показывает, что процент защиты от госпитализации сохраняется в любом возрасте, у людей от 18 до 79 лет, с немного более низким уровнем защиты для пожилых людей.

Отмечается, что во время вспышки «Дельты» в Южной Африке вакцина Pfizer обеспечивала 90% защиты от госпитализации и 80% защиты от заражения.

Новую разновидность коронавируса SARS-CoV2 обнаружили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Штамм содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала его «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.