Узбекистан на 82 месте в рейтинге готовности к эпидемиям

CentralAsia (UZ) - Узбекистан занял 82 место в рейтинге готовности к эпидемиям, составленном американской некоммерческой организацией Nuclear Threat Initiative, Центром безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса и аналитическим центром журнала Economist.

Казахстан расположился на 55 месте, Кыргызстан - на 68 месте, Узбекистан - на 82 месте, Туркменистан - на 119 месте, Таджикистан - на 140 месте.

Всего же в рейтинге учтены 195 стран мира. Первые десять мест занимают США, Австралия, Финляндия, Канада, Таиланд, Словения, Великобритания, Германия, Южная Корея и Швеция. Последние десять мест (со 195 по 185) - Сомали, Йемен, КНДР, Сирия, Экваториальная Гвинея, Науру, Центральноафриканская республика, Тувалу, остров Ниуэ, Венесуэла и Южный Судан.

При составлении рейтинга странам начислялись баллы по шести категориям.

При составлении рейтинга странам начислялись баллы по шести категориям. В первой категории, «Предотвращение» (Prevent), где учитывалось качество борьбы с микроорганизмами и уровень вакцинации.

Во второй, «Обнаружение» (Detect), страна получила 27,6 балла. В третьей категории — «Реакция» (Respond), где учитывалась готовность к чрезвычайным ситуациям, уровень подготовки органов здравоохранения, качество антикризисной коммуникации.

В четвертой, «Здравоохранение» (Health), где рассматривалось качество работы больниц, количество врачей и среднего медперсонала, возможности применения карантинных мер.

В пятой, «Законодательство» (Norms), где рассматривается качество тематических законов, участие в международных соглашениях, о финансировании борьбы с эпидемиями.

В шестой, «Риск» (Risk), где учитывались политические, социальные, экономические, инфраструктурные и иные риски, усложняющие противодействие инфекциям.

В целом составители рейтинга негативно оценивают состояние мирового здравоохранения. «Хотя многие страны смогли быстро развить свой потенциал для борьбы с COVID-19, все они по-прежнему опасно не готовы к противодействию будущим эпидемическим угрозам», - отмечают они.

Подчеркивается, что большинство стран, включая государства с высокими доходами, не вложили достаточно средств в повышение готовности к эпидемиям.