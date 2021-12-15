Фармкомпания Moderna допустила одновременное заражение штаммами «омикрон» и «дельта»

CentralAsia (CA) - Человек способен одновременно заразиться штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта», что потенциально может привести к появлению новой, еще более опасной разновидности инфекции. Об этом, выступая в комитете по науке и технологиям Палаты общин, заявил главный медицинский специалист фармацевтической компании Moderna Пол Бертон, передает Daily Mail.

«Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя штаммами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев инфицирования, которое мы наблюдаем», — сказал он.

Бертон сообщил, что одновременное заражение двумя штаммами может привести к появлению еще более заразного варианта. «В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать, и «омикрон» начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с «дельтой». Это может привести к ситуациям, когда люди будут инфицированны двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения», — сказал специалист.

По мнению опрошенных Daily Mail экспертов, оба штамма могут поражать одну и ту же клетку и таким образом мутировать, однако вероятность подобного развития событий оценивается как крайне незначительная.

Издание отмечает, что за все время пандемии были выявлены три случая так называемой рекомбинации штаммов, которые в итоге не привели к возникновению новой мутации и не вызывали новую вспышку инфекции. В частности, один из таких случаев произошел в Великобритании, когда в январе была обнаружена разновидность вируса, полученная в результате слияния альфа-штамма со штаммом B.1.177, впервые выявленного в Испании. Daily Mail также напомнила о другой рекомбинации, зафиксированной в феврале в Калифорнии после слияния альфа-штамма с разновидностью B.1.429, обнаруженной на западном побережье США.

О появлении омикрон-штамма коронавируса британские ученые сообщили 24 ноября. Первые случаи заражения выявили на юге Африки, в ЮАР и Ботсване, затем инфицированных обнаружили в Британии, Германии, Нидерландах, Австралии и других странах. Преимущественно это были завозные случаи.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили, что новый штамм способен изменить ход пандемии. В организации пояснили, что количество мутаций в омикрон-штамме носит беспрецедентный характер, он может быть заразнее ранее обнаруженных вариантов инфекции.