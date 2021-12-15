В Казахстане за сутки выявлено 488 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 488 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область — 74;
- Северо-Казахстанская область — 73;
- Павлодарская область — 65;
- город Нур-Султан — 62;
- Акмолинская область — 58;
- Костанайская область — 38;
- город Алматы — 38;
- Восточно-Казахстанская область — 20;
- Алматинская область — 17;
- Западно-Казахстанская область — 10;
- Мангистауская область — 9;
- Атырауская область — 6;
- город Шымкент — 5;
- Кызылординская область — 5;
- Актюбинская область — 5;
- Туркестанская область — 2;
- Жамбылская область — 1.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 980 тыс. 860 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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