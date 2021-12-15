В Казахстане за сутки выявлено 488 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 488 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область — 74;

- Северо-Казахстанская область — 73;

- Павлодарская область — 65;

- город Нур-Султан — 62;

- Акмолинская область — 58;

- Костанайская область — 38;

- город Алматы — 38;

- Восточно-Казахстанская область — 20;

- Алматинская область — 17;

- Западно-Казахстанская область — 10;

- Мангистауская область — 9;

- Атырауская область — 6;

- город Шымкент — 5;

- Кызылординская область — 5;

- Актюбинская область — 5;

- Туркестанская область — 2;

- Жамбылская область — 1.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 980 тыс. 860 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения