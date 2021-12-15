В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 14 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки, 13 декабря, от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 14 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 11 человек, еще трое умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

Также отмечается, что 13 декабря врачи зарегистрировали 68 случаев ковидной пневмонии.

На утро 15 декабря известно, что в Казахстане лечение от коронавируса продолжают получать 20 тыс. 376 человек (17 тыс. 655 КВИ+ и 2 тыс. 721 КВИ-), из них в стационарах находятся 3 тыс. 786 пациентов, продолжают лечение на дому 16 тыс. 590 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 308 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 80 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 65 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

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