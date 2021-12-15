ВОЗ проводит в Узбекистане серию семинаров по развенчанию мифов о вакцинах и вакцинации от COVID-19

CentralAsia (UZ) - В 12 регионах Узбекистана организована серия диалогов с общественностью по теме "Вакцинация против COVID-19: мифы и реальность". Инициативу предполагается продолжить в новом году.

Диалоги организованы Европейским региональным бюро ВОЗ и Региональным бюро ЮНИСЕФ для стран Европы и Центральной Азии в сотрудничестве с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан и Общенациональным движением "Юксалиш".

Диалоги предполагают дискуссии между гражданами и лидерами местных сообществ и представителями Министерства здравоохранения, с возможностью получать ответы на вопросы, высказывать мнения и обсуждать проблемы и опасения. Также важно отметить, что они помогают бороться с опасной дезинформацией и ложными сведениями в отношении вакцин и вакцинации против COVID-19, которые распространяются в стране в последние месяцы.

Обсуждение мнений и опасений граждан, предоставление им обоснованной фактами информации и взаимодействие с местными сообществами позволяет повысить уровень доверия между властями и населением. Чем выше такой уровень доверия, тем больше люди склонны выполнять рекомендации по охране здоровья и вносить свой вклад в борьбу с пандемией.

Помимо организации диалогов с общественностью на областном и районном уровне, для Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия были подготовлены информационные материалы, в том числе 50 000 брошюр и 27 000 плакатов с фактами о вакцинах и вакцинации, что позволит еще шире охватить население страны.