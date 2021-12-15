Ученые рассказали, какие проблемы со сном повышают риск смерти в 1,5 раза

CentralAsia (CA) - Люди, страдающие одновременно и от бессонницы, и от апноэ, преждевременно умирают на 50% чаще тех, у кого нет этих заболеваний, заявили специалисты из Университета Флиндерса в Австралии, сообщает журнал European Respiratory Journal.

От бессонницы и апноэ — остановки дыхания во время сна — страдают до трети населения, и часто оба этих расстройства встречаются одновременно. Более ранние наблюдения уже показали, что здоровье у таких людей слабее, чем у тех, кто страдает лишь одним из расстройств или вообще их не имеет.

Чтобы выяснить, насколько серьезны последствия одновременного наличия бессонницы и апноэ, исследователи проанализировали медицинские данные более 5000 человек. Их возраст в начале исследования составлял около 60 лет, наблюдения велись в течение 15 лет, за которые умерли 1210 участников.

У тех, кто страдал бессонницей и апноэ, в два раза повышался риск гипертонии, на 70% — риск прочих сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с пациентами, не имевших этих расстройств. Риск смерти ото всех причин был выше на 47%.

Исследователи рекомендуют проверять людей, жалующихся на бессонницу или апноэ, и на второе расстройство тоже. Кроме того, предстоит выяснить, насколько для них эффективны существующие методы лечения и за счет чего именно повышается риск смерти.