Инициатива Global Gateway — стратегия ЕС по развитию устойчивых связей во всем мире

CentralAsia (CA) - 1 декабря Европейская Комиссия и Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности запустили инициативу Global Gateway, новую европейскую стратегию развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких сферах, как цифровизация, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование и исследования.

Инициатива предполагает развитие устойчивых надежных взаимосвязей на благо людей и планеты для преодоления наиболее актуальных глобальных вызовов, начиная с изменения климата и защиты окружающей среды до повышения безопасности здоровья, стимулирования конкурентоспособности и развития глобальных цепочек поставок.

Инициатива Global Gateway ставит целью мобилизовать до 300 млрд евро инвестиций в период с 2021 до 2027 год для обеспечения долгосрочного восстановления глобальной экономики с учетом потребностей наших партнеров и собственных интересов ЕС.

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «Наш мир зависит от взаимосвязанности людей, экономик и стран. Инициатива Global Gateway — это стратегия Европы по обеспечению лучшей взаимосвязанности мира. Мы будем поддерживать разумные, устойчивые инвестиции в качественную инфраструктуру в соответствии с ценностями и стандартами ЕС. Будем поощрять равные партнерские отношения и формировать новые альянсы, не создавая взаимозависимости».

По словам верховного представителя ЕС — заместителя председателя Европейской Комиссии Жозепа Борреля, межотраслевые связи способствуют формированию общности интересов и укрепляют устойчивость наших цепочек поставок. «Укрепление позиции Европы в мире подразумевает решительное взаимодействие с партнерами на прочной основе наших основных принципов».

В инициативе Global Gateway будут участвовать ЕС, страны-члены и их финансовые учреждения и институты развития, включая Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Кроме того, предполагается мобилизовать частный сектор в целях привлечения инвестиций для обеспечения трансформационного влияния. Представительствам ЕС по всему миру отведена важная роль: они будут определять и координировать проекты инициативы Global Gateway в странах-партнерах.

В рамках инициативы Global Gateway будут реализовываться устойчивые, качественные проекты, которые учитывают потребности стран-партнеров и обеспечивают местные сообщества долговременными преимуществами. Это позволит партнерам ЕС развивать общество и экономику, но также создаст для частного сектора стран ЕС возможности инвестировать и оставаться конкурентным. При этом будут обеспечены высокий уровень экологических и трудовых стандартов, а также надлежащее финансовое управление.

Принципы инициативы Global Gateway

Европейская модель надежной взаимосвязанности со странами-партнерами является долгосрочной и отвечает таким интересам и ценностям ЕС, как верховенство права, права человека и международные нормы и стандарты.

Партнерские отношения в рамках инициативы Global Gateway будут строиться на шести ключевых принципах:

• Поощрение демократических ценностей и высоких стандартов;

• Экологичная инфраструктура;

• Надлежащее управление и транспарентность;

• Равноправные партнерства;

• Ориентация на обеспечение безопасности;

• Стимулирование инвестиций частного сектора.

Ключевые направления

Цифровой сектор

Инициатива Global Gateway позволит ЕС укрепить связи Европы с остальными странами мира, а также поможет странами-партнерам преодолеть цифровой разрыв и глубже интегрироваться в глобальную цифровую экосистему.

Климат и энергетика

Инвестиции в смягчение последствий изменения климата и повышение устойчивости к ним, а также в чистую энергетику не только необходимы, но и представляют важную экономическую возможность в странах с низким и средним уровнем дохода. Инициатива Global Gateway будет способствовать переходу к зеленой экономике для достижения Целей устойчивого развития и выполнения обязательств по Парижскому соглашению. Инициатива будет способствовать обмену экологически чистыми технологиями и повышению энергетической безопасности.

Транспорт

Инициатива Global Gateway будет поощрять во всем мире инвестиции в инфраструктурные проекты, создающие экологичные, высокотехнологичные, устойчивые, инклюзивные и безопасные сети всех видов транспорта. Будут поддержаны проекты, подобные проекту по расширению Трансъевропейской транспортной сети.

Здравоохранение

Приоритетами инициативы Global Gateway в сфере здравоохранения станут обеспечение безопасности цепочек поставок и развитие местных производственных мощностей. ЕС будет работать со странами-партнерами над диверсификацией их цепочек поставок в фармацевтике, а также будет способствовать устранению сбоев в международных цепочках поставок.

Образование и исследования

Европейский Союз будет инвестировать в повышение качества образования, в тои числе в цифровое образование, уделяя особое внимание включению в систему образования девочек, женщин и представителей других социально незащищенных групп. ЕС окажет содействие странам-партнерам в вопросах реформирования их систем образования и повышения мобильности студентов, сотрудников университетов, педагогов и стажеров. ЕС будет взаимодействовать со странами-партнерами для углубления сотрудничества в вопросах исследований и инноваций.

Сотрудничество с партнерами по «Большой семерке»

ЕС тесно сотрудничает с партнерами по «Большой семерке» для поощрения устойчивых инвестиций во всем мире в соответствии с недавно утвержденной инициативой Global Gateway. Опубликованное 3 декабря заявление (link is external) лидеров стран «Большой семерки» о партнерстве по инфраструктуре и инвестициям представляет новый подход и конкретные меры по восполнению существующей на глобальном уровне нехватки инвестиций в инфраструктурные проекты. Цели и подход заявления аналогичны целям и подходу инициативы Global Gateway.