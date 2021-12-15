В WhatsApp появилась новая функция
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- 13:04, 15 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений перед отправкой собеседнику. Объявление об этом появилось на официальной странице мессенджера в Twitter.
«Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свои голосовые сообщения, прежде чем нажать «Отправить», - говорится в посте.
They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD— WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021