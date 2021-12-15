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В WhatsApp появилась новая функция

CentralAsia (CA) -  WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений перед отправкой собеседнику. Объявление об этом появилось на официальной странице мессенджера в Twitter.

«Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свои голосовые сообщения, прежде чем нажать «Отправить», - говорится в посте.

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