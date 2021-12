В WhatsApp появилась новая функция

CentralAsia (CA) - WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений перед отправкой собеседнику. Объявление об этом появилось на официальной странице мессенджера в Twitter.

«Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свои голосовые сообщения, прежде чем нажать «Отправить», - говорится в посте.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD