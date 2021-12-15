Таджикистан получил гуманитарную помощь на сумму свыше $94 млн

CentralAsia (TJ) - В Таджикистан поступила гуманитарная помощь от стран-доноров в виде лекарственных средств, медикаментов и продовольственных товаров, передает «Авеста».

Таджикистану с начала года гуманитарную помощь оказала 61 страна ближнего и дальнего зарубежья.

По данным таможенной службы республики, гуманитарная помощь от стран-доноров за прошедшие одиннадцать месяцев поступила на сумму более $94 млн 784 тыс.

В общей сложности республика за 11 месяцев этого года получила свыше 28,5 тыс. тонн гуманитарной помощи.

За указанный период в Таджикистан в качестве гуманитарной помощи поступили мука, растительное масло, лекарства, медикаменты, продовольственные товары и многое другое.

В тройку главных доноров Таджикистана вошли Китай – 30,7%, США – 16,7% и Россия – 10,5%.

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