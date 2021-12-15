В Узбекистане заметили необычное явление – земля тлеет даже под дождем и идет дым (фото, видео)

CentralAsia (UZ) - Необычный случай заметили в кишлаке Хужа Aбдужаббор, сообщает канал «Новости Кашкадарьи».

Жители увидели, как земля, на которой они живут, тлеет, при этом дым от горения не исчезает даже во время дождя. На месте побывали экологи, сотрудники УЧС, представители газоснабжающей организации. Позже к ним присоединились и геологи, говорится в источнике.

Изначально горело около 0,10 гектара земли, а в настоящее время дымом охвачена площадь в 0,01 га земли.

«Предварительная версия произошедшего - дым появился из-за возгорания, вызванного гниением и нагреванием камыша под землей», – сообщает издание.

Управление экологии и охраны окружающей среды Кашкадарьинской области прокомментировало ситуацию.

«Во время исследования старейшины, живущие в этой деревне, отметили, что это место около 50-70 лет назад тут была яма заросшая тростником, а спустя годы камыш был засыпан глиной. Пока геологи не провели исследование ситуации, их первый вывод заключается в том, что причиной этого состояния стало нагревание и разложение тростника, оставленного под землей. Изучение ситуации продолжается, по результатам исследования будет предоставлена подробная информация«», - сообщила информационная служба Экологического управления Кашкадарьинской области.