Узбекистан провел переговоры с Саудовской Аравией по вопросу возобновления малого хаджа

CentralAsia (UZ) - В ближайшее время узбекистанцы, которые до начала пандемии коронавируса внесли деньги для совершения Умры и встали в очередь, а также другие паломники из Узбекистана смогут совершить малый хадж.

Как сообщило 14 декабря Духовное управление мусульман Узбекистана, делегация во главе с председателем Управления, муфтием Нуриддином Холикназаровым и председателем Комитета по делам религий Содикжоном Ташбаевым 1-9 декабря посетила Саудовскую Аравию для решения вопроса о поездке в Умру.

В ДУМУ не сообщили о подробностях переговоров. В официальном сообщении говорится лишь о том, что в ближайшее время паломники из Узбекистана смогут отправиться в малый хадж. Как следует из сообщения управления, узбекистанцам, заранее внесшим деньги за поездку в малый хадж и вставшим в очередь, придется внести дополнительную сумму.

«Информация о сроках совершения Умры, о сумме дополнительного взноса и вакцинации будет предоставлена в ближайшее время», – говорится в сообщении Духовного управления мусульман Узбекистана.

За последние 2 года из-за пандемии коронавируса мусульмане во всем мире не смогли совершить Хадж и Умру.