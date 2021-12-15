Сенаторы Узбекистана одобрили Закон о Государственном бюджете на 2022 год

CentralAsia (UZ) - На двадцать втором пленарном заседании Сената Олий Мажлиса обсужден Закон «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год», сообщила 15 декабря пресс-служба Сената.

Данным Законом устанавливаются основные макроэкономические показатели и прогнозы доходов и расходов консолидированного Государственного бюджета на 2022 год, а также бюджетные ориентиры на 2023-2024 годы.

Основное внимание уделяется целям обеспечения макроэкономической стабильности, повышения эффективности и результативности расходов Государственного бюджета и реализации налоговой политики, направленной на обеспечение конкурентоспособности экономики, стимулирование инвестиционной привлекательности и деловой активности.

Законом внесены изменения в налоговую политику. Планируется, что в 2022 году темпы роста ВВП страны составят 6,0 %, в том числе в промышленности – 7,0 %, в строительстве – 8,1 %, в сельском хозяйстве – 3,3 %.

Прогнозируется, что тенденция к снижению уровня инфляции продолжится, и в следующем году она составит около 9%.

В 2022 году доходы консолидированного бюджета прогнозируются на уровне 254,6 трлн сумов, или 30,3 % ВВП. Доходы Государственного бюджета определяются в размере 199,5 трлн сумов или 23,8 % ВВП.

Доходы государственных целевых фондов запланированы в размере 31,9 трлн сумов, расходы – 58,7 трлн сумов.

Кроме того, из Государственного бюджета предусматривается направить средства на социальную сферу, в частности 46,9 трлн сумов – на расходы сферы образования, 22,8 трлн сумов – на расходы сферы здравоохранения, 3,4 трлн сумов – на расходы сферы культуры и спорта и 1,5 трлн сумов – на расходы мероприятий по дальнейшему развитию науки.

В частности, Законом предусмотрены средства открытого бюджета, «Фонда гражданских инициатив» в размере 1 трлн 553 млрд сумов.