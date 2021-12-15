ООН отправила из Узбекистана в Афганистан около 40 тонн гумпомощи

CentralAsia (UZ) - 15 декабря Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отправило грузовики с гуманитарной помощью из Термеза, Узбекистан, в Афганистан. Данная отправка является частью усилий УВКБ ООН по оказанию поддержки Афганистану и масштабной операции по предоставлению жизненно важной помощи народу Афганистана, сообщили в организации.

Грузы были отправлены из гуманитарного хаба УВКБ ООН, созданного в Термез Карго Центре при поддержке правительства Узбекистана. Термез Карго Центр на юге Узбекистана, расположенный менее чем в двух километрах от узбекско-афганской границы, является ключевым элементом усилий УВКБ ООН по обеспечению гуманитарной помощи афганскому народу.

Гуманитарный груз включает в себя примерно 40 тонн основных предметов первой необходимости, таких как кухонные наборы и полимерная пленка. Эти товары, доставленные в Термез по воздуху и суше в октябре-ноябре 2021 года, теперь были отправлены на грузовиках в Афганистан для пополнения запасов, хранящихся на месте, и для удовлетворения возникающих потребностей.

«Мы ценим постоянную поддержку со стороны Правительства Узбекистана и местных партнеров в Термезе, которая позволяет УВКБ ООН оказывать быструю гуманитарную помощь, когда она больше всего нужна. Теперь, когда миллионы афганцев сталкиваются с проблемой отсутствия продовольствия и чрезвычайно уязвимы перед лицом суровой зимы, необходима срочная помощь для спасения жизней и предотвращения гуманитарного кризиса», - сказал старший советник УВКБ ООН Франк Ремус.

УВКБ ООН заранее разместило запасы гуманитарной помощи в Термезе в рамках своей общей стратегии реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения готовности в регионе. Помимо хранения запасов основных предметов первой необходимости, хаб УВКБ ООН в Термезе также используется в качестве пункта консолидации и пересылки гуманитарных грузов для оказания помощи операциям УВКБ ООН в Афганистане, Иране и Центральной Азии. Соответственно, регулярные партии гуманитарных товаров будут отправляться через Термез в течение всего периода операции УВКБ ООН по реагированию на чрезвычайную ситуацию в Афганистане.