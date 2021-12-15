Узбекистан будет отправлять в Россию подготовленных строителей

CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана, которые планируют отправиться работать на стройки в Россию, будут подтверждать квалификацию в 15 моноцентрах и 14 колледжах на территории своей республики. Об этом сообщает Национальной объединение строителей России (НОСТРОЙ).

Осенью текущего года было подписано соглашение между объединением и Министерством занятости Узбекистана, которое предполагает внедрение программы подготовки кадров для внешней трудовой миграции. НОСТРОЙ разработал вопросы и ответы по 31 квалификации, наиболее востребованной на российском строительном рынке.

На первом этапе программа подготовке будет осуществляться в 15 моноцентрах и 14 колледжах Узбекистана. Желающие поехать на стройки России должны будут пройти трехмесячные курсы, после чего сдать экзамен. Одно из условий владение русским языком и знание профессиональной лексики, применяемую в строительстве.

После проверки знаний выпускникам будут выдавать сертификаты о квалификации с идентификационным номером и QR-кодом (чтобы работодатель мог проверить его подлинность) и заносить их данные в реестр иностранной рабочей силы НОСТРОЙ.

Граждане Узбекистана, которые планируют отправиться работать на стройки в Россию, будут подтверждать квалификацию в 15 моноцентрах и 14 колледжах на территории своей республики. Об этом сообщает Национальной объединение строителей России (НОСТРОЙ).

Осенью было подписано соглашение между объединением и министерством занятости Узбекистана, которое предполагает внедрение программы подготовки кадров для внешней трудовой миграции. НОСТРОЙ разработал вопросы и ответы по 31 квалификации, наиболее востребованной на российском строительном рынке.

На первом этапе программа подготовке будет осуществляться в 15 моноцентрах и 14 колледжах Узбекистана. Желающие поехать на стройки России должны будут пройти трехмесячные курсы, после чего сдать экзамен. Одно из условий владение русским языком и знание профессиональной лексики, применяемую в строительстве.

После проверки знаний выпускникам будут выдавать сертификаты о квалификации с идентификационным номером и QR-кодом (чтобы работодатель мог проверить его подлинность) и заносить их данные в реестр иностранной рабочей силы НОСТРОЙ.