Узбекистан готов использовать иранский порт Чабахар

CentralAsia (UZ) - Управляющий директор портовой и морской организации Ирана Али Акбар Сафаи заявил, что Иран приветствует готовность Узбекистана использовать мощности иранского порта Чабахар, сообщает 15 декабря, агентство Mehr.

Али Акбар Сафаи заявил об этом 14 декабря во время виртуального заседания трёхсторонней группы, состоявшей из представителей Ирана, Индии и Узбекистана.

«Исламская Республика Иран приветствует готовность правительства Узбекистана к использованию пропускной способности порта Чабахар и его плана по развитию торговли и инвестиций в порту Шахид Бехешти [в Чабахаре]… После того, как Узбекистан присоединится к Меморандуму о взаимопонимании Чабахар, в ближайшем будущем мы увидим облегчение транзита между Индией, Ираном и Узбекистаном… За последние несколько лет, с реализацией Меморандума Чабахар, деятельность в порту Шахид Бехешти значительно увеличилась, и мы надеемся, что при полноценном сотрудничестве Индии, Ирана, Афганистана, Узбекистана и других стран Центральной Азии, активность в Порту Чабахар будет ещё больше увеличиваться», - цитирует издание Али Акбара Сафаи.

Заместитель министра портов, судоходства и водных путей Индии отметил, что соглашение о Чабахаре между Ираном, Индией и Афганистаном предоставило Афганистану выход к морю и заложило основу для развития порта Чабахар в Иране. Индийский чиновник добавил, что в последние годы порт Чабахар стал региональным транзитным узлом, обеспечивающим более экономичный и стабильный маршрут, соединяющий Индию со странами Центральной Азии. Индийская сторона также призвала к созданию механизма, который позволит Узбекистану подключаться к Чабахару для транзита товаров, что предоставит другим странам Центральной Азии доступ к иранскому порту.

Представитель Узбекистана со своей стороны заявил, что объём торговли между Узбекистаном и Индией значительно увеличился за последний год. По его мнению, порт Чабахар может сыграть важную роль в облегчении транспортировки и логистики между странами региона. Узбекский чиновник также сообщил, что в ближайшее время узбекская делегация посетит порт Чабахар.