В Узбекистане за 11 месяцев от отравления угарным газом погибло 125 человек

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с начала года от отравления угарным газом погибло 125 человек, еще 115 получили травмы различной степени тяжести, сообщает МЧС республики.

Как отмечается, большинство случаев отравления произошло из-за несоблюдение мер безопасности при использовании газа и альтернативных видов топлива (уголь, дрова и другие), а также использования открытого огня для обогрева герметичных помещений.

В МЧС РУз отметили, что в среднем каждый третий пожар в зимний период был вызван неправильным использованием отопительного оборудования или использованием неисправного или нестандартного отопительного оборудования.