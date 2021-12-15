В Узбекистане намерены во всех туристических центрах внедрить tax free

CentralAsia (UZ) - В Узбекистана намерены внедрить во всех туристических центрах систему tax free, сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиеева. По данным пресс-службы, tax free планируется запустить в первую очередь в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

"Дано поручение проработать вопрос организации во всех туристических городах системы возврата иностранным туристам НДС за покупки", — говорится в сообщении.

Госкомитет по развитию туризма Узбекистана еще в ноябре 2018 года заявил о намерении развивать шопинг-направление для путешественников, в частности, благодаря внедрению tax free. В июле 2019 года Мирзиеев поручил профильным ведомствам разработать порядок работы системы, но из-за пандемии коронавируса ее введение было отложено.

Также ответственным лицам поручено улучшить работу музеев, расширить их экспозиции и открыть новые маршруты для туристов.

Кроме того, увеличению розничной торговли в Ташкенте, Самарканде и Бухаре поспособствует введение системы tax free и открытие магазинов duty dree. Во всех крупных туристических городах намечено наладить систему возврата иностранным туристам НДС за покупки.

По данным Госкомстата Узбекистана, число иностранных туристов, посетивших республику в 2020 году, снизилось почти в 1,8 раза по сравнению с 2019 годом — до 1,5 миллиона человек.