Труп убитого силовиками в Крыму узбекистанца полгода лежит в холодильнике

CentralAsia (UZ) - Труп убитого силовиками в Крыму гражданина Узбекистана уже полгода лежит в холодильнике, передает «АН-Крым».

При этом уголовное дело все еще находится на стадии предварительного следствия. Адвокаты знакомятся с экспертизами.

Гражданин Узбекистана Аюб Рахимов был застрелен 11 мая текущего года в Симферополе при задержании.

По версии следствия он оказывал сопротивление, и сотрудники ФСБ вынуждены были открыть огонь. Позже его жену Сохибу Бурханову поместили во временный центр содержания иностранных граждан для последующего выдворения на родину. В центре она находится до сих пор – Европейский суд по правам человека рекомендовал России не экстрадировать ее в Узбекистан, где она может быть безвинно осуждена.

Неоднократные просьбы жены и адвокатов о выдаче тела для захоронения были отклонены по причине необходимости проведения следственных действий, пишет группа «Крымская солидарность».

В отношении Рахимова возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Жена в суде намерена отстаивать обратную версию произошедшего.