В Узбекистане пройдут интенсивные испытания для военнослужащих

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиеев подписал постановление о введении дополнительных мер по организации физической подготовки военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана.

Эту необходимость диктует региональная и международная повестка, подчеркивается в документе.

"В нынешних непростых условиях глобализации военные угрозы национальной безопасности, вытекающие из военно-политической ситуации в мире и регионе, требуют от военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана высокой боевой готовности, твердой воли и физического совершенства", — говорится в постановлении.

Интенсивные испытания, как ожидается, позволят поддержать высокую боеготовность армии, усилить выносливость и психологическую устойчивость военных-контрактников к физическим нагрузкам в экстремальных условиях.

Тех, кто успешно справится со всеми задачами, наградят знаком отличия "Довюрак жангчи" ("Храбрый воин"). Кроме того, военнослужащих поощрят денежной премией в размере одного оклада по воинскому званию и должности.

Интенсивные испытания проводятся ежегодно с 15 по 30 сентября. Они призваны повысить престиж военной службы, сформировать традиции преданности Родине и профессии, а также создать здоровую конкурентную среду.