Президент Узбекистана посетит на этой неделе с визитом Республику Корея

- Узбекистан, общество
- 20:34, 15 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - По приглашению главы Республики Корея Мун Чжэ Ина президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16-18 декабря посетит с государственным визитом Южную Корею. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В соответствии с программой пребывания в городе Сеуле пройдут встречи и переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены пути дальнейшего укрепления узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества.
Особое внимание будет уделено продвижению программ и проектов практического взаимодействия, прежде всего в сферах «зеленой» экономики, цифровизации, инноваций и высоких технологий, образования, здравоохранения и других приоритетных направлениях.
Глава государства встретится также с руководством Национальной Ассамблеи Республики Корея, представителями крупнейших корейских компаний и банковско-финансовых институтов.
По итогам визита предусматривается подписание солидного пакета двусторонних документов.