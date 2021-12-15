Президент Узбекистана посетит на этой неделе с визитом Республику Корея

CentralAsia (UZ) - По приглашению главы Республики Корея Мун Чжэ Ина президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16-18 декабря посетит с государственным визитом Южную Корею. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с программой пребывания в городе Сеуле пройдут встречи и переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены пути дальнейшего укрепления узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества.

Особое внимание будет уделено продвижению программ и проектов практического взаимодействия, прежде всего в сферах «зеленой» экономики, цифровизации, инноваций и высоких технологий, образования, здравоохранения и других приоритетных направлениях.

Глава государства встретится также с руководством Национальной Ассамблеи Республики Корея, представителями крупнейших корейских компаний и банковско-финансовых институтов.

По итогам визита предусматривается подписание солидного пакета двусторонних документов.