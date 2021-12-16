Президент Монголии У. Хурэлсух прибыл в Россию с трехдневным визитом. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии У. Хурэлсух находится с официальным визитом в России по приглашению президента Российской Федерации В. Путина.

Самолет монгольского лидера приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2» в 15:30 по местному времени.

Президента У. Хурэлсуха приветствовали заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И. В. Моргулов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации У. Энхтувшин. Монгольского лидера приветствовал почетный караул, который исполнил гимны двух стран.

Визит, который продлится с 15 по 17 декабря, стал первым после избрания Хурэлсух Ухнаа на должность президента Монголии в июне этого года.

В ходе двухдневного визита Президент У. Хурэлсух проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обменяться мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, будет выпущена «Совместная декларация к 100-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией» и будут подписаны документы о сотрудничестве в некоторых сферах. В этом году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, при этом Москва стала первой иностранной державой, официально признавшей суверенитет Монголии в 1921 году.

В состав делегации входят министр иностранных дел Б. Батцэцэг, заместитель спикера Великого Государственного Хурала, председатель депутатских групп Монголии и России в Великом Государственном Хурале С. Одонтуяа и руководитель аппарата президента Я. Содбаатар.

У. Хурэлсух — первый президент Монголии, избранный на шестилетний срок после внесения поправок в Конституцию Монголии в 2019 году.

После того, как выборы были решены, Кремль сразу же поздравил новоизбранного президента. Президент России Путин и Хурэлсух поговорили в июле, подтвердив «свою обоюдную решимость продолжать развивать дружеские связи и всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Монголией».

В сентябре У. Хурэлсух виртуально выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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