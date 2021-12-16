Монгольский хардбол или почему Rio Tinto стал мягким?

CentralAsia (MNG) - Жесткая тактика Якоба Стаушолма стала более мягкой. Исполнительный директор Rio Tinto (RIO.AX), (RIO.L) предложил списать задолженность монгольского государства на 2,3 миллиарда долларов в обмен на продвижение на медном руднике Оюу-Толгой стоимостью 10 миллиардов долларов. Уступка должна позволить англо-австралийской группе за 105 миллиардов долларов сохранить более крупный приз.

Награда потенциально очень большая. После запуска второй ключевой фазы добычи, вероятно, в 2023 году, Оюу-Толгой станет четвертым по величине в мире медным рудником в то время, когда цена на красный металл резко выросла. Но проект запоздали примерно на два года. Отчасти в этом виновато его шаткое управление.

Rio Tinto является мажоритарным акционером Turquoise Hill Resources (TRQ.TO), которому принадлежит 66% Оюу-Толгой, а правительству Монголии принадлежат оставшиеся 34%. Проблема заключается в том, что страна с нехваткой денежных средств позаимствовала стоимость своей первоначальной доли у предшественницы Turquoise Hill и согласилась с тем, что любые дивиденды от проекта в первую очередь погашают ссуду. При ежегодном начислении процентов по ставке Libor plus (London Interbank Offered Rate) 6,5% баланс достиг 2,3 миллиарда долларов. Монголия справедливо опасалась, что могут пройти десятилетия, прежде чем она получит какие-либо дивиденды от проекта.

Первоначально Стаушолм предлагал снизить процентную ставку. Тем не менее, в конечном итоге у премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай была более сильная рука. В крайнем случае, страна могла отказаться от участия в проекте Rio, подвергнув риску инвестиции Turquoise Hill в размере 7 миллиардов долларов. Отсюда и списание, - пишет Reuters.

Это решение означает, что Rio Tinto откажется от потенциально миллиардов долларов будущих процентов, которые Монголия должна была бы. Однако у него не было никаких перспектив взыскания долга без реализации проекта. Также неплохой момент для Стаушолма, чтобы получить удар. Баланс Rio Tinto составляет 50 миллиардов долларов, минимальный чистый долг и рентабельность задействованного капитала в размере 50% в первой половине 2021 года.

Между тем, Оюу-Толгой должен приносить много денег. В среднем он может производить 350 000 тонн меди в течение 30 лет, что при марже EBITDA 70% и текущей рыночной цене в 9 000 долларов за тонну предполагает более 2 миллиардов долларов годовой EBITDA. Подход софтбола выглядит более прибыльным для всех участников.

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