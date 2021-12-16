Путин и Си Цзиньпин обсудили проект газопровода «Союз Восток» через Монголию

CentralAsia (MNG) - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в среду обсудили проект трубопровода «Сила Сибири - 2», сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Весной 2020 года Путин поручал «Газпрому» перейти к начальной стадии реализации проекта «Сила Сибири - 2». Газопровод позволит объединить газотранспортные системы востока и запада России. Кроме того, по магистрали компания сможет поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд кубометров газа и газифицировать ряд регионов России. В январе 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что компания начала проектно-изыскательские работы. В сентябре он также отмечал, что проработка проекта газопровода «Сила Сибири - 2» позволяет осуществлять экспортные поставки газа из Западной Сибири как на Запад, так и на Восток. Планируется, что продолжением «Сила Сибири - 2» станет газопровод «Союз Восток», который пройдет по территории Монголии.

«Да, эта проблема затрагивалась», - сказал Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, шла ли беседа о перспективах поставок газа через «Силу Сибири - 2».

По его словам, во время нынешних переговоров «было отмечено, что на этот счет уже лидеры разговаривали в ходе контактов по видеосвязи в текущем году».

«Газпром» существенно увеличил поставки природного газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай по сравнению с ранее утвержденным графиком. Заседание совместного координационного комитета между «Газпромом» и китайской CNPC прошло во вторник, сообщается в Telegram-канале компании.

«Участники заседания обсудили итоги совместной работы в 2021 году. Отмечена надежность поставок природного газа по газопроводу «Сила Сибири». В частности, в ноябре - декабре согласно взаимовыгодным договоренностям «Газпрома» и CNPC объем суточного экспорта в Китай существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год», - говорится в сообщении.

«Газпром» также проинформировал о ходе разработки технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода «Союз Восток» для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии, сообщает компания.

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