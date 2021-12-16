Состоялась международная конференция посвящена 100-летию развития современной торговли в Монголии

CentralAsia (MNG) - В этом году исполняется 100 лет со дня создания и развития современного торгового сектора в Монголии. В рамках юбилея 15 декабря прошла международная научная конференция «Монгольская торговля за 100 лет: прошлое, настоящее и будущее».

Целью данной конференции является обсуждение результатов исследований достижений торгового сектора, исторических уроков, текущей ситуации и перспектив, а также разработка предложений и рекомендаций, которые будут отражены в политике и регулировании сектора.

Со вступительной речью на конференции выступил заместитель министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Г.Батсуурь.

«Торговля и производство продуктов питания играют важную роль в экономике Монголии, составляя 30 процентов всех предприятий и 16 процентов рабочей силы. Мы совершили торговлю со 156 странами, общий товарооборот составил 15 миллиардов долларов США, что на 27 процентов больше, чем в прошлом году. Сальдо внешнеторгового баланса составило 2,6 миллиарда долларов США, что на 34,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хотя торговый сектор развивается, существуют такие проблемы, как слабое правовое регулирование, несоответствие международным торговым стандартам и низкая производительность сектора.

Я считаю, что эта международная научная конференция играет главную роль в подведении итогов текущего состояния внешней, внутренней и электронной торговли, в развитии торгового сектора на научном и профессиональном уровне, в ознакомлении общественности с новыми идеями и инновационными результатами, в обмене опытом. и расширять сотрудничество», - сказал он.

Представители правительства, международных и образовательных организаций, исследователи приняли участие в конференции и обсудили развитие торговли Монголии и будущие тенденции. Конференция состоялась из двух основных сессий: «Торговля и производство продуктов питания», «Услуги и питание».

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