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В Монголии обновлен порядок выбора специальной лицензии на разведку полезных ископаемых

CentralAsia (MNG) -  Министр горной и тяжелой промышленности Г.Ёндон сообщил, что на заседании Кабинета министров утвержден новый порядок отбора специальной лицензии на разведку полезных ископаемых. Последний раз процедура обновлялась в 2018 году.

Новая процедура отбора будет более прозрачной. О лицензионном участке будет объявлено публично в начале года или в течение первого квартала. Было принято решение разрешить геологоразведочным компаниям приступить к работе непосредственно весной.

10 лет назад геологоразведочные работы на сумму 300 млрд.тугриков (около $106 млн) проводились в рамках 2570 специальных лицензий. А в этом году геологоразведочные работы ведутся в рамках более 900 спецлицензий, которых недостаточно.

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