Стоимость акций Rio Tinto (ASX: RIO) выросла на фоне «перезагрузки» Монголии на $3.2 млрд

CentralAsia (MNG) - Цена акций Rio Tinto Limited (ASX: RIO) растет. В настоящее время он вырос на 0,8% на фоне новостей о перезагрузке в Монголии до 3,2 млрд долларов.

Оюу-Толгой расположен в районе Южный Гоби в Монголии. Это одно из крупнейших известных месторождений меди и золота в мире. Когда подземный рудник в конечном итоге будет завершен, он станет четвертым по величине медным рудником в мире по данным Rio Tinto. Это не единственный интерес для Rio Tinto, связанный с медью.

Открытая разработка месторождений Оюу-Толгой началась в 2011 году, они находятся в совместной собственности правительства Монголии, которому принадлежит 34%, и Turquoise Hill Resources, которым принадлежит 66%. Rio Tinto владеет 50,8% Turquoise Hill Resources и управляет операцией от имени владельцев.

Монгольская перезагрузка

После многих лет задержек и неудач кажется, что Rio Tinto идет по пути к расширению медного проекта Оюу-Толгой.

Предложение от Rio Tinto и Turquoise Hill Resources заключается в аннулировании долга Монголии перед Turquoise Hill Resources на сумму 2,3 миллиарда долларов США. Предложение представляет собой улучшенные условия финансового соглашения от 2015 года, которое послужит основой для расширения.

Если долг будет списан, это ускорится, когда Монголия сможет получить экономические выгоды.

Цель предложения — перезагрузить отношения и позволить всем сторонам двигаться вперед вместе, а Монголия желает более выгодной сделки.

Какое предложение Монголии?

Согласно Turquoise Hill Resources, предложение включает в себя, среди прочего, предложение о прощении и списании всей ссуды на кредитный счет в размере около 2,3 млрд долларов США, причитающейся компании монгольским акционером (Erdenes), и аннулирование Соглашение UDP.

Turquoise Hill и Rio Tinto в течение нескольких месяцев обсуждали проблемы и приоритеты правительства, чтобы принести большую экономическую ценность Монголии.

В заявлении Turquoise Hill говорится:

«Turquoise Hill по-прежнему привержена работе с правительством Монголии над продвижением проекта Ою Толгой на благо всех заинтересованных сторон, включая получение одобрения на начало подрезки как можно скорее после заключения окончательного соглашения между сторонами. . Переговоры продолжаются и остаются предметом требуемых одобрений, при этом все стороны сосредоточены на том, чтобы иметь возможность завершить соглашение. Дальнейшая рыночная информация будет предоставлена по мере необходимости».

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