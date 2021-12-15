Горы из казы карта и деревья из боорсоков. Шеф-повар рассказал о блюдах с фуршета посольства Казахстана в Кыргызстане (фото)

Горы из казы карта и деревья из боорсоков. Шеф-повар рассказал о блюдах с фуршета посольства Казахстана в Кыргызстане

CentralAsia (KZ) - Шеф-повар бишкекского ресторана Ырыскелди Таштанбек уулу в беседе с Tengrinews.kz рассказал о блюдах с нашумевшего фуршета посольства Казахстана в Кыргызстане.

Устраивать масштабные приемы с необычным фуршетом для ресторана в Бишкеке не в новинку. В своем формате «Ала-Тоо» считается самым «солидным» рестораном. Именно здесь прошел фуршет посольства Казахстана, нашумевший в сети. Все потому, что в честь 16 декабря на официальном приеме посольства гостей угощали блюдами из мяса, казы-карта и баурсаков в виде гор и деревьев, а также тортом из роллов в виде флага Казахстана.

Как рассказал шеф-повар ресторана Ырыскелди Таштанбек уулу, идею создания кулинарных изысков подкинула сама дата - 30 лет независимости страны.

«Все, что было представлено на фуршете, мы придумали сами вместе с командой поваров. Задумка была сделать блюда необычными, чтобы удивить и порадовать гостей. Такой фуршет никто еще не проводил. Идея пришла, исходя из самой тематики мероприятия, - 30 лет независимости Казахстана. И нужно было что-нибудь придумать в этом формате. С этого все и началось», - поделился шеф-повар.

Несмотря на возраст, в свои 28 лет Ырыскелди смог заслужить должность шеф-повара и провести свой первый запоминающийся фуршет, который поразил не только гостей вечера, но и казахстанцев.

«Я родом из Нарына (город в Кыргызстане), кухней увлекаюсь с 14 лет. Я самоучка. В ресторане работаю уже 7 лет. И буквально 4 месяца назад стал шеф-поваром. Мероприятие такого масштаба у нас проводится не впервые. До этого был фуршет 4 года назад, когда в Кыргызстане проходили Игры кочевников. Тогда мы тоже готовили мясную гору. Но такого масштаба блюд не было. Вот такие импровизации мы придумали сами специально в честь 30-летия независимости Казахстана. Мясную гору мы сделали более улучшенно и более красиво», - рассказывает автор съедобных инсталляций.

Придумывать и воплощать необычные шедевры молодому повару помогала целая команда из 35 поваров. Чтобы подготовить все блюда, им потребовалось около 8 часов. Всего в этот день было задействовано более 60 человек.

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«В этот день на приеме мы представили мясную гору, национальную корзину, гору из чак-чака, хлебную гору, фруктовый карвинг. Флаг Казахстана и флаг Кыргызстана были выложены из роллов. Мы также сделали четырехъярусный торт с орнаментами Казахстана. Испекли более 500 маленьких лепешек. Мясная гора состояла из мясных стейков. Пирамида «Пик Нур-Султана» была также символичной - она состояла из 30 ярусов лепешек, также в честь праздника. Ее высота составляла 2,5 метра. Помимо этого, гостям был приготовлен целый баран и запеченный индюк», - поделился Ырыскелди в интервью.

Для создания мясной горы поварам потребовалось около 50 кг мяса говядины. Всего на фуршет посольства Казахстана ушло более ста килограммов мясной продукции.

«Горячих блюд было очень много. Помимо перечисленного, мы приготовили мини-шашлыки из рыбы, семги. Гостям очень понравилась тыквенная фантазия. Мы сделали домик из тыквы, как в сказке. Это все поставили посередине, чтобы гостям было хорошо видно. По итогу фуршета могу сказать, что все гости были очень довольны и выразили свою благодарность поварам», - добавил он.

Озвучивать цену фуршета посольства агентству не стали, но пояснили, что средний чек в таком заведении обходится примерно в 1500 сомов, это около 7 770 тенге. На приеме, по словам администратора ресторана, было около 400 гостей. Это главы дипломатических миссий разных стран, включая посла США.

Ранее в пресс-службе МИД Казахстана прокомментировали видео с фуршетом в посольстве.

«Это обычный прием, как и все остальные. Просто повар включил фантазию и подошел креативно», - сообщили в пресс-службе МИД РК.

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