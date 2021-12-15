Эмомали Рахмон назначил свою дочь послом Таджикистана в Великобритании

Рухшона Эмомали первая справа

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении Рухшоны Эмомали, одной из его дочерей, послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Текст назначения Рухшоны Эмомали был опубликован 15 декабря, на официальном сайте президента Таджикистана наряду с другими кадровыми назначениями.

На этом посту Рухшона Эмомали сменила Масуда Халифазода. В приказе говорится, что Халифазода был отстранён от должности посла «в связи с переводом на другую работу».

Рухшона Эмомали - одна из семи дочерей президента Таджикистана, которая работала в министерстве иностранных дел страны и ранее занимала должность заместителя главы Управления международных организаций министерства.

Как пишет агентство «Азия Плюс» , Рухшона Эмомали является женой Шамсулло Сохибова, владельца известной компании «Фароз». Ранее она работала в посольстве Таджикистана в Великобритании. В Лондоне Рухшона жила со своим мужем, Шамсулло Сохибовым, торговым представителем Таджикистана в Великобритании.

В 2017 году Министерство иностранных дел Таджикистана объявило о выпуске книги «Основы дипломатической службы», автором которой является Рухшона Эмомали.

Еще одна дочь Эмомали Рахмона глава администрации президента - Озода Рахмон, также ранее работала в МИД. Она работала в министерстве в качестве начальника Консульского управления, заместителя министра и первого заместителя министра.

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