В ООН озвучили количество внесудебных казней при талибах

Нада аль-Нашиф

CentralAsia (CA) - После захвата власти в Кабуле в августе нынешнего года радикальным движением «Талибан», несмотря на объявленную амнистию, в Афганистане были без суда убиты не менее сотни бывших силовиков и других лиц, сотрудничавших со свергнутым правительством. Об этом заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада аль-Нашиф, сообщает пресс-служба ООН.

Как подчеркнула аль-Нашиф, речь идет только о тех убийствах, о которых удалось получить «достоверные свидетельства».

В 72 случаях бывшие силовики и другие сотрудничавшие со свергнутым правительством лица были казнены боевиками «Талибана», а их трупы выставлены на всеобщее обозрение.

Кроме того, по словам аль-Нашиф, талибы проводят внесудебные казни подозреваемых в причастности к террористической группировке ИГИЛ-Хорасан, которая устраивает террористические атаки как против радикального движения, так и против гражданского населения Афганистана.

«В одной только провинции Нангархар, по-видимому, также было отмечено по меньшей мере 50 внесудебных убийств лиц, подозреваемых в принадлежности к ИГИЛ-Хорасан. Сообщалось о жестоких методах убийств, включая повешение, обезглавливание и публичное выставление трупов напоказ», — рассказала аль-Нашиф.

В докладе правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 30 ноября, приводились данные об убийстве свыше 100 бывших офицеров полиции и государственной безопасности с момента захвата страны движением «Талибан». Организация собрала достоверную информацию о внесудебных расправах в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз за 2,5 месяца — с 15 августа по 31 октября.

При этом амнистию всем сотрудничавшим со свергнутым правительством талибы обещали на самой первой своей пресс-конференции после захвата Кабула в середине августа. Более того, еще в ходе наступления на афганскую столицу представители «Талибана» заявляли об амнистии всех лиц, связанных с правительством, которые не будут им оказывать вооруженное сопротивление.

Между тем, почти ежедневно в социальных сетях появляются новые сообщения о расправах над бывшими афганскими силовиками, их родственниками или теми, кто сотрудничал с иностранными войсками, проводившими боевую миссию в Афганистане в течение 20 лет.

Bashir Ahmad, a solidier in special unit of police is missing from last 4 days in Qalat city of Zabul, ??. His family accuse Taliban intelligence of his missing & ask Taliban to release Bashir. Torturing, arresting and missing of Afghan soldiers continue in Southern Afghanistan. pic.twitter.com/ARJ5JEUYyx — Ahmad Wali Sarhadi (@sarhadi2013) December 15, 2021

#AFG A deadly string of targeted killings in Jalalabad city, Laghman&Kunar provinces. Former NDS district chief for Orgun murdered by Taliban soldiers after he was taken from his home, according to his family members in Khogyani. Former ALP CDR murdered on doorsteps of his home. — BILAL SARWARY (@bsarwary) December 14, 2021

Taliban detained Haji Saboor former police official in Takhar province. His family says they do not know where the Taliban has taken him to. Meanwhile, Ghafar Khan, former special forces official (left) has been killed on the Kabul-Paktia highway. pic.twitter.com/aRQs6jSLtg — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) December 10, 2021

7 декабря британская газета The Guardian опубликовала данные о том, что британским войскам в августе не удалось эвакуировать из Афганистана десятки тысяч афганцев, которые сотрудничали с ними в течение двух десятилетий, из-за «бюрократического хаоса» в министерстве иностранных дел Великобритании. По мнению одного из бывших британских дипломатов, участвовавших в организации эвакуационных рейсов из Кабула, невывезенных вовремя афганцев фактически «оставили умирать от рук талибов».