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В ООН озвучили количество внесудебных казней при талибах
Нада аль-Нашиф
Нада аль-Нашиф

CentralAsia (CA) -  После захвата власти в Кабуле в августе нынешнего года радикальным движением «Талибан», несмотря на объявленную амнистию, в Афганистане были без суда убиты не менее сотни бывших силовиков и других лиц, сотрудничавших со свергнутым правительством. Об этом заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада аль-Нашиф, сообщает пресс-служба ООН.

Как подчеркнула аль-Нашиф, речь идет только о тех убийствах, о которых удалось получить «достоверные свидетельства».

В 72 случаях бывшие силовики и другие сотрудничавшие со свергнутым правительством лица были казнены боевиками «Талибана», а их трупы выставлены на всеобщее обозрение.

Кроме того, по словам аль-Нашиф, талибы проводят внесудебные казни подозреваемых в причастности к террористической группировке ИГИЛ-Хорасан, которая устраивает террористические атаки как против радикального движения, так и против гражданского населения Афганистана.

«В одной только провинции Нангархар, по-видимому, также было отмечено по меньшей мере 50 внесудебных убийств лиц, подозреваемых в принадлежности к ИГИЛ-Хорасан. Сообщалось о жестоких методах убийств, включая повешение, обезглавливание и публичное выставление трупов напоказ», — рассказала аль-Нашиф.

В докладе правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 30 ноября, приводились данные об убийстве свыше 100 бывших офицеров полиции и государственной безопасности с момента захвата страны движением «Талибан». Организация собрала достоверную информацию о внесудебных расправах в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз за 2,5 месяца — с 15 августа по 31 октября.

При этом амнистию всем сотрудничавшим со свергнутым правительством талибы обещали на самой первой своей пресс-конференции после захвата Кабула в середине августа. Более того, еще в ходе наступления на афганскую столицу представители «Талибана» заявляли об амнистии всех лиц, связанных с правительством, которые не будут им оказывать вооруженное сопротивление.

Между тем, почти ежедневно в социальных сетях появляются новые сообщения о расправах над бывшими афганскими силовиками, их родственниками или теми, кто сотрудничал с иностранными войсками, проводившими боевую миссию в Афганистане в течение 20 лет.

7 декабря британская газета The Guardian опубликовала данные о том, что британским войскам в августе не удалось эвакуировать из Афганистана десятки тысяч афганцев, которые сотрудничали с ними в течение двух десятилетий, из-за «бюрократического хаоса» в министерстве иностранных дел Великобритании. По мнению одного из бывших британских дипломатов, участвовавших в организации эвакуационных рейсов из Кабула, невывезенных вовремя афганцев фактически «оставили умирать от рук талибов».

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