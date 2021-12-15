В Ташкенте подписана Декларация бизнес-омбудсменов Европы и Азии

CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистана подписана Ташкентская декларация Форума Уполномоченных по защите прав предпринимателей Европы и Азии, определяющая основные принципы сотрудничества в сферах защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, поддержки развития бизнеса, а также международного сотрудничества. Об этом сообщили 15 декабря в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

Форум был посвящен обсуждению совместных мер по расширению межрегионального сотрудничества между бизнес-омбудсманами Европы и Азии, консолидации их усилий по совершенствованию деловой среды, улучшению инвестиционного климата, усилению государственной поддержки субъектов предпринимательства, снижению давления на бизнес, устранению правовых барьеров, а также обмену опытом и сформированной практикой в области защиты прав предпринимателей и решения проблем, с которыми они столкнулись во время пандемии и в постковидный период.

В мероприятии, прошедшем в гибридном формате приняли участие бизнес-омбудсманы Узбекистана, России, Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Польши и Украины, а также руководители представительств ОБСЕ в Узбекистане, ОЭСР, ЕБРР, GIZ (Германия), Cовета Европы, ООН, Агентства США по международному развитию (USAID), Японского агентства международного сотрудничества (JICA), Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), руководители министерств и ведомств, международные эксперты и общественные деятели, представители некоммерческих негосударственных организаций, частного сектора и средств массовой информации.

Согласно Декларации, также создаётся Консультативный комитет уполномоченных по защите прав предпринимателей, который призван стать эффективной постоянно действующей платформой взаимодействия бизнес-омбудсманов Европы и Азии.