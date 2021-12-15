Центральный банк Узбекистана выпустил новые купюры

- Узбекистан, общество
- 22:04, 15 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Центральный банк сообщил о принятие решения о выпуске в обращение новых образцов денежных знаков номиналами 50 000 сум и 100 000 сум в виде банкнот с 22 декабря текущего года. Тематика этих банкнот посвящена «Великому Шелковому Пути», а также истории Сурхандарьинской и Хорезмской областей, сообщила пресс-служба регулятора.
Они обладают несколькими степенями защиты.
На банкнотах в очертании карты Узбекистана изображены направления караванных дорог «Великого Шелкового пути», а также древний археологический памятник на территории Сурхандарьинской области, относящийся к III-I векам до нашей эры.