Центральный банк Узбекистана выпустил новые купюры

CentralAsia (UZ) - Центральный банк сообщил о принятие решения о выпуске в обращение новых образцов денежных знаков номиналами 50 000 сум и 100 000 сум в виде банкнот с 22 декабря текущего года. Тематика этих банкнот посвящена «Великому Шелковому Пути», а также истории Сурхандарьинской и Хорезмской областей, сообщила пресс-служба регулятора.

Они обладают несколькими степенями защиты.

На банкнотах в очертании карты Узбекистана изображены направления караванных дорог «Великого Шелкового пути», а также древний археологический памятник на территории Сурхандарьинской области, относящийся к III-I векам до нашей эры.