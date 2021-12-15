экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Турецкий вуз откроет совместный факультет в Академии кинематографии Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 15 декабря в Агентстве кинематографии прошла онлайн встреча между представителями университета Бахчишехир (Турция) и Ташкентского филиала Всероссийского государственного института кинематографии.

Во встрече приняли участие руководитель департамента кино университета Бахчишехир Нилай Улусой и руководство Ташкентского филиала Всероссийского государственного института кинематографии.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос открытия совместного факультета в Академии кинематографии Узбекистана, которая создается по инициативе президента Республики Узбекистан.

Сообщается, что в январе 2022 года ожидается визит официальной делегации университета в Ташкент.

Университет был основан в 1998 году и в настоящее время является одним из ведущих университетов Турции.

print
  • Президент Узбекистана посетит на этой неделе с визитом Республику Корея
  • Узбекистан будет отправлять в Россию подготовленных строителей
  • Узбекистан готов использовать иранский порт Чабахар


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com