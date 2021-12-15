Турецкий вуз откроет совместный факультет в Академии кинематографии Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 15 декабря в Агентстве кинематографии прошла онлайн встреча между представителями университета Бахчишехир (Турция) и Ташкентского филиала Всероссийского государственного института кинематографии.

Во встрече приняли участие руководитель департамента кино университета Бахчишехир Нилай Улусой и руководство Ташкентского филиала Всероссийского государственного института кинематографии.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос открытия совместного факультета в Академии кинематографии Узбекистана, которая создается по инициативе президента Республики Узбекистан.

Сообщается, что в январе 2022 года ожидается визит официальной делегации университета в Ташкент.

Университет был основан в 1998 году и в настоящее время является одним из ведущих университетов Турции.