Страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину, - МИД России

CentralAsia (CA) - Ситуация на Украине обостряется из-за действий НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Развитие ситуации на Украине продолжает вызывать беспокойство — мягко сказано. Страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений, тренируют ее военнослужащих, но делают это не в целях некой мифической задачи по поддержанию стабильности и безопасности, а для того, чтобы, подливая масла в огонь, придавать еще больший масштаб идущей в стране гражданской войне», — сказала Захарова.

По ее словам, с 2014 года США оказали Украине военную помощь на 2,5 млрд долларов, в том числе более чем на 400 млн в текущем году, а недавно Вашингтон передал Киеву 30 ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. В 2022 году американские власти планируют потратить на эти цели еще 300 млн долларов.

Захарова подчеркнула, что это «точно не создаст условия для реализации минских договоренностей» и мирного решения конфликта, а также не решит гуманитарных проблем жителей Донбасса.

«В стране победившего Майдана расквартировано около десяти тысяч военнослужащих стран НАТО: четыре тысячи из США, шесть тысяч из других государств альянса», — добавила она.

Представитель МИД выразила надежду на то, что кураторы украинских властей все же сумеют убедить Киев в необходимости выполнения Минских соглашений, поскольку эскалация конфликта может иметь непредсказуемые последствия.

В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти «на военные авантюры», что создает прямую угрозу безопасности России.