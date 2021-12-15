Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

CentralAsia (CA) - Берлин объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает РИА Новости.

«Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Поэтому мы вызвали на беседу посла России», — сказала она журналистам.

В свою очередь, МИД России анонсировал ответные меры на высылку дипломатов. В ближайшее время ведомство сделает заявление по этому поводу.

Высший суд Берлина ранее признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Как считает надзорное ведомство ФРГ, преступление было совершено по заданию «государственных ведомств правительства России». При этом представитель Генпрокуратуры заявил, что конкретный заказчик убийства не установлен. Защита настаивала на том, что доказательная база недостаточна.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал вынесенный приговор необъективным и политическим. По его словам, это отягощает и без того непростые отношения стран. Дипломат подчеркнул, что этот «недружественный акт» не останется без ответа.

В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.

По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.

В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.