SLA Digital объявляет о партнерстве с Unitel для запуска прямого биллинга через оператора связи в Монголии

CentralAsia (MNG) - SLA Digital объявила о новом партнерстве с Unitel Group, монгольской телекоммуникационной компанией, при этом Unitel назвала SLA Digital своим поставщиком управляемых услуг для биллинга операторов связи.

В рамках сотрудничества SLA Digital также сможет предлагать поставщикам цифрового контента доступ к другим способам оплаты Unitel, включая платежи IPTV, электронный кошелек Toki и платежи через U-Point, их программу лояльности на основе баллов.

Кевин Дрейн, генеральный директор SLA Digital, прокомментировал: «Мы рады работать с Unitel, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную оплату для их клиентов с помощью биллинга оператора связи. Мы рассматриваем эти отношения как реальную возможность принести больше возможностей Unitel и их клиентам, предлагая широкий спектр цифрового контента и развлечений с новыми удобными способами оплаты».

Партнерство означает, что Unitel сможет без особых усилий предлагать клиентам новый цифровой контент из расширяющегося клиентского портфеля SLA Digital. Точно так же поставщики цифрового контента могут подключаться к мобильным абонентам Unitel и расширяться в этом регионе с помощью простого процесса интеграции.

Кевин продолжил: «Наше прямое соединение с Unitel Mongolia позволит нашим существующим и новым партнерам по цифровому контенту легко подключаться к оператору мобильной связи и максимально использовать все доступные варианты оплаты. Мы надеемся, что больше контента и больше способов оплаты приведут к большему выбору и удовлетворению клиентов Unitel».

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