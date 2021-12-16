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За сутки в Монголии выявлено 285 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 285 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 387 тыс. 446.

Из новых случаев 194 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 86 были выявлены в регионах страны, и 5 завозные, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 045 пациентов находятся в легком, 1 тыс. 332 — в тяжелом, 348 — в критическом и 45 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончался 2 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 968.

Коронавирус в Монголии
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