АБР выделил Узбекистану $162 млн на развитие железнодорожного движения

CentralAsia (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) выделил Узбекистану заём на $162 млн на развитие высокоскоростного железнодорожного движения.

Эти средства пойдут на электрификацию 465 километров железнодорожного пути, соединяющего крупнейшие промышленные центры на западе Узбекистана. Речь идет о железнодорожной ветке Бухара – Мискин – Ургенч – Хива.

Осуществление проекта позволит использовать здесь поезда «Афросиаб», передвигающиеся со скоростью до 250 километров в час, что сократит время в пути между Бухарой ​​и Хивой до двух часов, между Ташкентом и Хивой – до семи часов, отметили в представительстве АБР.

Планируется, что после электрификации линии Бухара – Хива ежегодный пассажиропоток увеличится с примерно 280 тыс. пассажиров в этом году до более 1 млн пассажиров к 2026 году. Также, согласно прогнозам, к 2026 году общий объем грузовых перевозок достигнет 11,8 млн тонн в год.

В рамках проекта запланированы разработка системы электронных билетов, а также мер по комплексному развитию городской инфраструктуры вокруг железнодорожных станций с обеспечением безопасного доступа к ним для женщин, детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями.