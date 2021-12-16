Мирзиеев поручил подробно рассказать по телевидению детали взрыва в торговом центре Денау

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании во вторник поручил рассказать по телевидению детали недавнего взрыва в Денау и возложил на хокимов областей ответственность за недопущение таких случаев.

«Объясните все по телевизору, скажите, что в Денау произошло такое происшествие. Сейчас не тот Узбекистан, чтобы скрывать. Смерть этих двух человек стала для нас испытанием. Отныне хоким каждой области возьмет под свою ответственность недопущение таких случаев. Теперь такие инциденты не должны повториться, впереди зима, нужна осторожность», – сказал глава государства.

В ночь на 7 декабря в торговом центре «Инденим» в городе Денау Сурхандарьинской области Узбекистана произошел взрыв. Два человека погибли, несколько человек пострадали. Здание, о котором идет речь, – двухэтажный торговый комплекс: после взрыва там начался пожар, в результате обрушилась одна из стен.

В Генпрокуратуре заявили, что взрыв произошел вследствие утечки газа, которая продолжалась несколько часов, версия теракта не рассматривается. Пострадало 65 зданий, 6 домов получили сильные повреждения. Глава Сурхандарьинской области Тура Боболов заявил, что государство покроет ущерб.