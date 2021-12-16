экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мирзиеев поручил подробно рассказать по телевидению детали взрыва в торговом центре Денау
Продолжение: От взрыва в торговом центре на юге Узбекистана пострадало 65 домовПредыстория: В торговом центре в Узбекистане произошел взрыв, пострадали 9 человек (видео)

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании во вторник поручил рассказать по телевидению детали недавнего взрыва в Денау и возложил на хокимов областей ответственность за недопущение таких случаев.

«Объясните все по телевизору, скажите, что в Денау произошло такое происшествие. Сейчас не тот Узбекистан, чтобы скрывать. Смерть этих двух человек стала для нас испытанием. Отныне хоким каждой области возьмет под свою ответственность недопущение таких случаев. Теперь такие инциденты не должны повториться, впереди зима, нужна осторожность», – сказал глава государства.

В ночь на 7 декабря в торговом центре «Инденим» в городе Денау Сурхандарьинской области Узбекистана произошел взрыв. Два человека погибли, несколько человек пострадали. Здание, о котором идет речь, – двухэтажный торговый комплекс: после взрыва там начался пожар, в результате обрушилась одна из стен.

В Генпрокуратуре заявили, что взрыв произошел вследствие утечки газа, которая продолжалась несколько часов, версия теракта не рассматривается. Пострадало 65 зданий, 6 домов получили сильные повреждения. Глава Сурхандарьинской области Тура Боболов заявил, что государство покроет ущерб.

Новости по теме:

print
  • 16 декабря президент России Путин проведет переговоры с президентом Монголии Хурэлсухом
  • В Африке за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 111%
  • В Узбекистане за 11 месяцев от отравления угарным газом погибло 125 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com