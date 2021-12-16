Ученые заявили, что «омикрон»-штамм перекинулся на переносчиков чумы

CentralAsia (CA) - Новый штамм коронавируса «омикрон» в результате «серьезного мутационного сдвига» способен проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы, об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте bioRxiv.

Коронавирус использует характерные белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивая доступ в клетку. «В отличие от других органических соединений, «Омикрон», похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», - утверждают ученые.

Традиционно считается, что главными переносчиками чумы выступали не популяции людей, а грызуны, живущие как в дикой природе, так и в окрестностях первых городов и других мест скопления людей.

По мнению многих ученых, чумная палочка впервые попала в Европу и на Ближний Восток во времена античности в результате климатических изменений, заставивших грызунов, живших в степях Монголии и Китая, мигрировать в западном направлении.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон».