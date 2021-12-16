В Бухаре ученица 7 класса родила ребенка

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CentralAsia (UZ) - В социальных сетях и СМИ распространились сообщения о том, что в Бухаре 13-летняя школьница родила от двоюродного брата.

По информации хокимията Жандарского района, о данном инциденте стало известно 12 ноября. Директор школы, в которой учится девочка, сообщил об этом обстоятельстве заведующему районного отдел народного образования, представителям медучреждения и после медосмотра, о случившемся рассказали сотрудникам правоохранительных органов.

Сообщается, что данная ситуация была подробно обсуждена и в отношении соответствующих руководителей и сотрудников были приняты дисциплинарные меры.

В районной администрации опровергли публикации, в которых, ссылаясь на слова заведующей РайОНО, сообщили о романтических отношениях 13-летней школьницы с двоюродным братом.

«Нет достоверных данных о причастности двоюродного брата школьницы. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении.

Как сообщили в Генпрокуратуре, по данному факту 30 ноября было возбуждено уголовное дело по статье 128 (Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет) Уголовного кодекса РУз.

В качестве подозреваемого по делу проходит 18-летний парень.

В Генеральной прокуратуре также отметили, что в целях предотвращения обстоятельств, препятствующих установлению истины, другие подробности не разглашаются.