Против убитого сотрудниками ФСБ РФ уроженца Узбекистана возбуждено уголовное дело 

CentralAsia (UZ) - В отношении убитого сотрудниками ФСБ России узбекского беженца Наби Рахимова возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает «Крымская солидарность».

При этом, по данным издания, родным Рахимова по-прежнему отказываются выдать его тело.

Наби Рахимов - уроженец Узбекистана, долгое время живший с семьёй в Подмосковье. В 2009 году он съездил на родину, после чего местные власти возбудили против него дело об участии в религиозном движении «Хизб ут-Тахрир», которое запрещено и в Узбекистане, и в России.

В 2013 году Рахимов был задержан в России. Его собирались депортировать на родину, но Европейский суд по правам человека потребовал отменить это решение, а также выплатить гражданину Узбекистана компенсацию. В 2015 году семья Рахимова переехала из Подмосковья в аннексированный Россией Крым.

11 мая этого года в селе Дубки под Симферополем сотрудники ФСБ провели обыск в доме Рахимова, в ходе которого он был застрелен. По версии российского следствия, хозяин дома сам начал стрелять и был убит ответным огнём. В ФСБ смерть Рахимова назвали «нейтрализацией члена международных террористических организаций».

Правозащитники в свою очередь утверждают, что сотрудники спецслужбы пришли к Рахимову без объяснения причин, а также предполагают, что его перед смертью пытали, после чего инсценировали «спецоперацию».